تقرير: تزايد معارضة إلزام النساء بارتداء الحجاب في إيران

طهران - (د ب أ):

ذكر تقرير للمكتب الرئاسي في إيران يوم السبت أن هناك تزايدا لأعداد الإيرانيين الرافضين لإجبار النساء على ارتداء الحجاب في البلاد.

وقال التقرير الذي صدر عن المركز الاستراتيجي بمكتب الرئاسة الإيرانية أن تزايد مقاومة قانون ارتداء الحجاب يعتبر مثيرا لقلق الدولة الإسلامية في إيران.

ويلزم القانون جميع النساء والفتيات بدءا من سن التاسعة بارتداء الحجاب والرداء الطويل عند ظهورهن في العلن.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء مساء السبت إن الأغلبية تعتقد أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن ما إذا كن راغبات في ارتداء الحجاب أم لا – وليس الدولة الإسلامية.

وقال المكتب الرئاسي إن الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها شرطة الأخلاق في إيران كالقبض على "النساء اللائي لا يرتدين زيا إسلاميا" وفرض الغرامات المالية على المخالفات لم تجدِ نفعا.

ويرى المراقبون أن نشر التقرير الرئاسي يعد انتصارا كبيرا للاحتجاجات التي قامت بها النساء ضد الحجاب في طهران ومدن إيرانية أخرى.

ويزداد عدد النساء المطالبات بإلغاء قانون ارتداء الحجاب منذ ديسمبر الماضي.

وقد خلعت هذه النساء حجابهن في الأماكن العامة من باب الاحتجاج ورفعنه كلافتة، ما أدى إلى القبض على ما لا يقل عن 30 امرأة إيرانية حتى الآن.