وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران جندي إسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

توفى شاب فلسطيني (19 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها إثر إطلاق جندي إسرائيلي النار عليه صباح يوم السبت في شمالي الضفة الغربية.

ولفظ الشاب الفلسطيني أنفاسه الأخيرة بمستشفى نقل إليها.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أصيب بطلق ناري في رأسه قبل إعلان وفاته بمدينة جنين.

وفي وقت سابق أمس، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل سبعة فلسطينيين على الأقل، خلال حملة مطاردة لـ"مطلوب" فلسطيني في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش اقتحمت عشرات المنازل السكنية في بلدتين مجاورتين في جنين، واستجوبت سكانها بحثا عن فلسطيني يدعى أحمد جرار تتهمه بقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس قبل شهر.

وبحسب المصادر، فإن تلك القوات طوقت منزلا بعدد كبير من الآليات وطلبت خروج جرار من داخل المنزل قبل أن تقوم باقتحام المنزل دون أن تعثر على المطلوب المذكور.

واندلعت مواجهات خلال حملة الجيش أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق ، وفق المصادر الفلسطينية.