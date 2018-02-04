النظام السوري يدين اتهامات واشنطن له باستخدام الكيماوي

دمشق - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها "شكلا ومضمونا" لاتهامات أمريكية لها تتعلق بإمكانية استخدامها غاز السارين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤول في الوزارة قوله إن "تلك الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية.. تأتي بعد فشل واشنطن في تمرير مشاريع قراراتها ضد سوريا في مجلس الأمن".

وأضاف المصدر: "تؤكد سوريا أن هذه التصريحات الأمريكية التي قال أصحابها أنفسهم إنها لا تستند إلى أدلة تثبت صحتها في الوقت الراهن والادعاءات بأن الدولة السورية قد استخدمت غاز الكلور تارة وغاز السارين تارة أخرى تثبت أنها لا تعدو كونها أكاذيب مبنية على روايات من سمتهم الإدارة الأمريكية شركاءها على الأرض".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد صرح يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة تحقق في احتمال استخدام غاز السارين في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من إعراب الولايات المتحدة عن قلقها ازاء استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور لمهاجمة جيب معارضة متبق قرب دمشق.

وقال ماتيس للصحفيين: "نشعر بالقلق ازاء إمكانية استخدام السارين.. ونحن نبحث عن الدليل".

وأضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا أى دليل، إلا أنها حصلت على تقارير من ساحة المعركة من أشخاص قالوا إنه يتم استخدام غاز الأعصاب القاتل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لقد رأيتم جميعا كيف قمنا بالرد على ذلك، وبالتالي فإن الحكومة السورية ستكون غير حكيمة إذا عادت إلى انتهاك الاتفاقية الكيميائية".

وفى أبريل الماضي شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار حكومي سوري بعد مقتل أكثر من 80 شخصا في هجوم بغاز السارين في مدينة خان شيخون التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة.