المتحدث باسم البحرية الليبية يصف منظمة الهجرة الدولية بـ"المنحازة وغير المحايدة"

طرابلس - (د ب أ):

وصف المتحدث باسم البحرية الليبية، عميد بحّار "أيوب قاسم" يوم السبت منظمة الهجرة الدولية بـ"المنحازة وغير المحايدة".

وأدان "قاسم" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) طريقة تداول خبر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل "زوارة" في أقصى الغرب الليبي يوم الجمعة، وقال: "نحن نعمل ونتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وكان ينبغي عليها عدم الاندفاع وخلق ضجة إعلامية كبيرة من شأنها تشويه ليبيا وأجهزتها الأمنية بقصد أو بدون قصد"

ووصف "قاسم" الهجرة غير القانونية بـ"الملف المربِح للبعض"، وخص بذلك منظمات غير حكومية قال إنها "تتاجر بملف الهجرة عبر الضغط على الحكومات التي تخاف من تأجيج الرأي العام فيما يخص الهجرة، فتقوم بتقديم مساعدات لا ينال المهاجرين منها إلا النذر اليسير، وهذا ما يدفع لدخول منظمات جديدة على الساحة بِوَاجِهة إنقاذ المهاجرين، وغاية الربح المادّي".

وأشاد "قاسم" بالتعاون الليبي الإيطالي بخصوص الهجرة، وقال: "هو تعاونٌ فنيٌ لوجستي، استفدنا منه جداً من خلال صيانة قطع بحرية وتدريب بحّارة، وإلغاء مثل هذا التعاون سيشكل نكسة للبحرية الليبية"، واصفاً سبب مطالبة منظمات بإلغاء اتّفاقية الهجرة المُوَقّعة بين ليبيا وإيطاليا بالمماحكات السياسية البعيدة عن الشأن الليبي وعن مصلحة المهاجرين.

وختم قاسم قائلاً: إن "حرس السواحل الليبي يحاول الاستفادة بقدر الإمكان من فرص تنمية القدرات من أجل حماية المياه الليبية".

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية قد كشفت عن غرق قرابة 90 مهاجراً غير شرعي معظمهم باكستانيون، يوم الجمعة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا، بسبب تحميله فوق طاقته الاستيعابية.