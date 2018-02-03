أبرز التصريحات في 24 ساعة: زواج أرثوذكسي بين مصر وإثيوبيا

إعداد – محمد الصباغ:

شبّه السفير المصري لدى إثيوبيا أبو بكر حنفي العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا بزواج الأقباط الأرثوذكس الذي يحضر فيه الانفصال، فيما كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض لقاء مع الرئيس الفلسطيني برعاية فلاديمير بوتين، كما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المذكرة الجمهورية تمثل تبرئة له في التحقيق بشان التدخل الروسي بالانتخابات.