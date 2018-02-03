وزير الخارجية الإيراني: الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة "تُقرّب البشرية من الدمار"

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة "تمثل انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي"، ووصفها بأنها "تُقرّب البشرية من الدمار".

تصريح ظريف جاء في تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقا على الاستراتيجية الجديدة للسياسة النووية الأمريكية.

وقال ظريف إن الاستراتيجية "تجسد مزيدا من الاعتماد على الأسلحة النووية، وهذا انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي، كما أنها تقرب البشرية من الدمار"، بحسب ما ذكرت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء.

يشار إلى أن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة تسمح بنشر طائرات في جميع أنحاء العالم قادرة على حمل رؤوس نووية ،بما فيها طائرات "إف —35".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أصدرت أمس الجمعة، الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، التي أولت فيها اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الروسية. ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى، ذكر البنتاجون كوريا الشمالية وإيران والصين.