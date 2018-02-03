تقرير أممي: كوريا الشمالية أرسلت أسلحة لسوريا وميانمار

القاهرة - وكالات:

كشف تقرير أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية جنت 200 مليون دولار في 2017 جراء إرسالها أسلحة إلى سوريا وميانمار.

ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، قال التقرير إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام، باستخدام أوراق مزورة، أظهرت دولاً أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلاً من كوريا الشمالية.

وقال المراقبون في التقرير إنهم حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية، بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

ورفضت بعثة كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة التواصل مع الوكالة الإخبارية للتعليق، كما لم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على التقرير.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر أول قراراته حول قضية كوريا الشمالية النووية عام 1993، ومنذ ذلك الوقت اعتمد المجلس عدة قرارات تتضمن فرض عقوبات على بيونج يانج.