اليابان ترحب بالاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أنها تُقَدر بشدة مسودة وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) المسماة بـ"استعراض الوضع النووي لعام 2018"، قائلة إن السياسة المحدَّثة تساعد في تعزيز الردع وسط المناخ الأمني المتدهور الذي يرجع جزئيًا إلى تطوير كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن استعراض الوضع النووي الأخير يحدد بوضوح اعتزام الولايات المتحدة ضمان فعالية ردعها والتزامها بتقديم ردع موسع لحلفائها بمن فيهم اليابان.

وأضاف كونو أن اليابان، التي تعتمد على مظلة أمريكا النووية، تعترف على غرار الولايات المتحدة بمثل هذا المناخ الأمني القاسي.

وجاء في وثيقة استعراض الوضع النووي أن الإدارة الأمريكية لن تستبعد استخدام الأسلحة النووية ردًا على الهجمات غير النووية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بالنظر إلى المناخ الأمني المتغير.