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الشرطة الإيطالية: مصابان بإطلاق نار في مدينة ماتشيراتا

03:00 م السبت 03 فبراير 2018
الشرطة الإيطالية: مصابان بإطلاق نار في مدينة ماتشيراتا

الشرطة الإيطالية

روما- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة (ماتشيراتا) وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وذكرت تقارير إعلامية- حسبما أفادت فضائية (سكاي نيوز) الإخبارية- أن الرصاص أطلق من سيارة كانت تتحرك في أنحاء المدينة، وأن المهاجم كان يستهدف (السود) فيما يبدو.

 

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الإيطالية ماتشيراتا إطلاق نار

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