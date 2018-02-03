الشرطة الإيطالية: مصابان بإطلاق نار في مدينة ماتشيراتا
03:00 م السبت 03 فبراير 2018
روما- (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة (ماتشيراتا) وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.
وذكرت تقارير إعلامية- حسبما أفادت فضائية (سكاي نيوز) الإخبارية- أن الرصاص أطلق من سيارة كانت تتحرك في أنحاء المدينة، وأن المهاجم كان يستهدف (السود) فيما يبدو.
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