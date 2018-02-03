مئات يتظاهرون في مدينة ألمانيا من أجل الانفتاح على العالم

كوتبوس، ألمانيا (د ب أ)

على خلفية سلسلة من أعمال العنف، التي وقعت بين ألمان ولاجئين في مدينة كوتبوس الألمانية، شارك مئات الأفراد، اليوم السبت، في مظاهرة للدعوة لانفتاح المدينة على العالم والحياة بدون خوف فيها.

وشارك في الدعوة إلى المظاهرة، التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع والتنديد باستخدام العنف، العديد من الأسر والتلاميذ والمتقاعدين واللاجئين.

وجاب المتظاهرون منطقة السوق القديم المركزي في المدينة، حاملين بالونات ملونة، وترافقهم موسيقى مبهجة.

وبحسب بيانات الشرطة فإن المظاهرة تسير على نحو سلمي حتى الآن.

وفي المقابل، من المخطط تنظيم مظاهرة مضادة على مقربة من هذه المظاهرة في الساعة الثانية ظهرا (بالتوقيت المحلي).

وكان اتحاد "مستقبل وطن" دعا منتصف يناير الماضي إلى مسيرة ذات توجه يميني أمام أحد مراكز التسوق بالمدينة، حيث وقع أمامه قبل أيام اشتباكات بين ألمان ولاجئين.

وتسببت الاشتباكات في توتر الأجواء بالمدينة، وتسعى الحكومة المحلية لولاية براندنبورج إلى تهدئة الأوضاع بتكثيف وجود االشرطة. وأصدرت السلطات المختصة قرارا بعدم نقل مزيد من اللاجئين من مراكز الاستقبال الأولية بالولاية إلى كوتبوس في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة استقبلت أكبر عدد من اللاجئين، مقارنة بمدن أخرى في الولاية.

ويشار إلى أن ألمانيا استقبلت في عام 2015 نحو 890 ألف لاجئ من جنسيات متعددة.