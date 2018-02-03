"وجه المال"... أوكرانيان يرسمان ترامب بالعملات المعدنية

كتبت - رغدة عاطف:

صنع كل من داريا مارتشينكو ودانييل جرين، فنانان أوكرانيان، لوحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسمها "وجه المال" نسبة إلى القطع النقدية وحجارة لعبة البوكر المصنوعة منها، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية.

واختار الفنانان للوحتهما الجديدة مادة تعكس الضوء فتظهر ملامح الرئيس الأمريكي فيها متغيرة.

وقال مارتشينكو، إن أكثر شيء يبدو على وجه ترامب هي ملامح الفخر والاعتزاز.

وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن هذه اللوحة طولها مترين و40 سنتيمترا، وعرضها متر و70 سنتيمترا.

وجاءت فكرة هذه اللوحة عندما طلب بوتين من واشنطن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي فرد عليه ترامب بالشكر قائلًا إن ذلك يوفر المال على الولايات المتحدة، وفقًا للصحيفة.

وقال جرين البالغ 34 عام، عندما سمع تصريح ترامب: "يا إلهي، إنه بخيل جدًا، كيف أمكنه أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة، وحينها فكرت أن القطع النقدية هي أفضل طريقة لرسم وجهه".

وذكرت الصحيفة اللندنية أن الفنانان استخدموا في هذه اللوحة أربعة آلاف قطعة نقدية من القروش لإظهار بخل ترامب، وحجارة لعبة البوكر لرسم كتفي ترامب، في إشارة إلى الكازينوهات التي يملكها وأيضًا إلى سلوكه الدبلوماسي الذي يشبه لعب البوكر.

وأنهى الفنانان رسم ترامب مما سبب لهما بعض المتاعب، واقترحا عرض اللوحة في متحف الفن الأوكراني في نيويورك، ولكن تخوفت إدارته من أن تسبب توترًا في العلاقات بين كييف وواشنطن الحليف الأكبر لها، وفقًا لما ذكره جرين.

ويأمل الفنانان في أن يعرضا قريبًا صورة ترامب جنبًا إلى جنب مع صورة بوتين في لاس فيغاس أو لوس أنجلس أو سان فرانسيسكو.

وعلق مارتشينكو على فكرة عرض الصورتين جنبًا إلى جنب، قائلًا: "سيكونان وجها لوجه، وسيعقدان حوارا بينهما".

ويذكر أن الفنانان اشتهرا في عام 2015 بعد رسم لوحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسم "وجه الحرب" حيث صنعاها من قطع معدنية جمعت من مناطق النزاع.