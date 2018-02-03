جماعة الشباب تستولى على طائرة استطلاع أمريكية جنوب الصومال

مقديشو (د ب أ)

استولت جماعة "الشباب" الصومالية على ما يشتبه أنها طائرة استطلاع بدون طيار أمريكية، بعد تحطمها في منطقة "شبيلي السفلى" جنوب الصومال أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.

وكانت الطائرة بدون طيار قد سقطت في منطقة، بالقرب من منطقة أوديجلي، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، طبقا لمصادر.

ولم يتضح بعد الدولة التي تنتمي إليها الطائرة التي تحطمت، لكن الجيش الامريكي غالبا ما يستخدم الطائرات بدون طيار في حملته ضد جماعة الشباب جنوب الصومال.

وكانت جماعة الشباب قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها استولت على طائرة مماثلة غرب بلدة كيسمايو الساحلية بمنطقة "جوبا السفلى".

يذكر أن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة.

ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .