الحزب الحاكم في فنزويلا يرشح مادورو للانتخابات الرئاسية المبكرة

كراكاس- (أ ش أ):

رشح الحزب الحاكم في فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي من المقرر أن تنطلق في أواخر أبريل المقبل.

وذكرت فضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، يوم الجمعة، أن نائب رئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو خاطب خلال اجتماع سياسي مادورو قائلا "أنتم رسميا مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا".

وتسلم مادورو، الذي حضر برفقة زوجته سيليا فلوريس، راية الحزب الاشتراكي، فيما كان نحو 500 مندوب للحزب يهتفون بـ"نعم".

وكانت السلطات الفنزويلية دعت الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن تعلن السلطة الانتخابية موعدها المحدد في وقت لاحق.