"كاتب بريطاني: أوروبا تحطم "ماي" كما فعلت بـ"كاميرون وميجور وثاتشر

لندن- (أ ش أ):

رأى الكاتب البريطاني كيفين ماجواير أن أوروبا إنما تحطّم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بلا رحمة ، على غرار ما فعلت بأسلافها المحافظين : ديفيد كاميرون وجون ميجور ومرجريت ثاتشر.

ونوه ماجواير ـ في مقاله بصحيفة (ميرور)- عن أن تيريزا ماي تقبع الآن في مقرّ رئاسة الوزراء فريسةَ صراعاتٍ تتنازعها لدرجة الشلل ؛ فهي من ناحيةٍ تدرك أنْ لا مكاسب من وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، ومن ناحية أخرى لا تستطيع التصريح باستعدادها التصويت في استفتاء آخر هي تعلم أنه سيكون بمثابة خطوة لا تُضاهَى للإضرار بالوطن.

ورصد الكاتب تحذير رئيس معهد الدراسات المالية بول جونسون من أضرار "بريكسيت" الذي سيضطر معه البريطانيون إلى إنفاقٍ إضافي قيمته مليار جنيه إسترليني سنويا لتعويض هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن ارتفاع الأسعار الحاصل منذ إجراء الاستفتاء.

ورصد ماجواير أيضا تحذير رئيس مكتب مسؤولة الميزانية، روبرت تشوت، من أن "بريكسيت" كفيلٌ بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا.

واختتم الكاتب قائلا: إن تحديد مصير تيريزا ماي في منصبها قد يكون بأيدي حفنة من النواب المحافظين، لكن مستقبل بريطانيا ينبغي أن يحدده الملايين من أبناء الشعب الراغبين في التعبير عن رأيهم عبر صناديق الاقتراع الآن بعد ظهور حقيقة "بريكسيت" غير السارة.