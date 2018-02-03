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الحرس الوطني التونسي يضبط تكفيريين حرضا على اغتيال السبسي

01:31 ص السبت 03 فبراير 2018
الحرس الوطني التونسي يضبط تكفيريين حرضا على اغتيال السبسي

تونس- (أ ش أ):

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بمنطقة "سيدي بوزيد" من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين عمرهما 27 و30 سنة.

وقال مصدر مطلع - وفقا لصحيفة "الصريح أون لاين" التونسية- إنه بالتحقيق معهما تبين أنهما تعمدا نشر تدوينات تتضمن عبارات مسيئة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والتحريض على استهدافه وتهديده، إلى جانب نشر صور ومقاطع فيديو تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرض على الجهاد بحسابهما الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على العنصرين ومحاكمتهما بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

هذا المحتوى من

Asha
الباجي قائد السبسي الرئيس التونسى إغتيال السبسى داعش تونس

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