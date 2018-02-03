حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات على "حزب الله"

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات، بموجب قوانين العقوبات المالية على "حزب الله" اللبناني، كما ذكرت قناة "فرانس إنفو" التليفزيونية الفرنسية في تقرير لها أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر سقوط مروحيتين عسكريتين فرنسيتين في جنوب البلاد.