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أبرز التصريحات في 24 ساعة: التحقيقات المقدسة باتت مسيسة

12:17 ص السبت 03 فبراير 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: التحقيقات المقدسة باتت مسيسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسئولين كباراً سيسوا التحقيقات التي تقوم بها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن السلطة لم تخرج من مفاوضات السلام ولم ترفض أي عرض لمفاوضات تهدف لتطبيق حل الدولتين. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: إن واشنطن لا تمتلك دليلا على استخدام سوريا لغاز السارين المحظور دوليًا.

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