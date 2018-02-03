أبرز التصريحات في 24 ساعة: التحقيقات المقدسة باتت مسيسة

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسئولين كباراً سيسوا التحقيقات التي تقوم بها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن السلطة لم تخرج من مفاوضات السلام ولم ترفض أي عرض لمفاوضات تهدف لتطبيق حل الدولتين. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: إن واشنطن لا تمتلك دليلا على استخدام سوريا لغاز السارين المحظور دوليًا.