مقتل سبعة أشخاص في تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومشتبه بهم في المكسيك

زامورا - (د ب أ):

قال الادعاء في المكسيك إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمجرمين المشتبه فيهم بغرب البلاد.

ولقى ضابط شرطة حتفه فى تبادل اطلاق النار امس الثلاثاء فى تينجوندين بولاية ميتشواكان.

وأصيب أربعة من ضباط الشرطة وأحد المشتبه فيهم على الأقل.

وتم اعتقال سبعة اشخاص، من بينهم المشتبه فيه المصاب.

وصادرت الشرطة أسلحة ومخدرات ومركبات.

وسجلت المكسيك أكثر من 29 ألف جريمة قتل عمد العام الماضي، وهو الرقم الأعلى خلال عقدين.