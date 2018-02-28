سفارة ألمانيا بالقاهرة: "تلقينا ببالغ الصدمة" نبأ حادث القطار بشمال مصر

القاهرة - (د ب أ):

أعربت السفارة الألمانية في القاهرة اليوم الأربعاء عن أنها " تلقت ببالغ الصدمة... نبأ حادث القطار المروع الذي وقع في محافظة البحيرة/ شمال القاهرة/ والذي أسفر عن سقوط أكثر من 15 قتيلا.

وأضافت السفارة "نحن نشاطر أقارب وأصدقاء الضحايا أحزانهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، محمد عز، أن 40 آخرين أصيبوا في الحادث.

وقع التصادم بين قطارين بمنطقة أبو الخاوي بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة شمالي البلاد.

وتشير التقارير إلى أن الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار للركاب واصطدامهما بقطار للبضائع.