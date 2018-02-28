أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري البحيرة رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

سفارة ألمانيا بالقاهرة: "تلقينا ببالغ الصدمة" نبأ حادث القطار بشمال مصر

06:38 م الأربعاء 28 فبراير 2018
سفارة ألمانيا بالقاهرة: "تلقينا ببالغ الصدمة" نبأ حادث القطار بشمال مصر

حادث قطاري البحيرة

القاهرة - (د ب أ):

أعربت السفارة الألمانية في القاهرة اليوم الأربعاء عن أنها " تلقت ببالغ الصدمة... نبأ حادث القطار المروع الذي وقع في محافظة البحيرة/ شمال القاهرة/ والذي أسفر عن سقوط أكثر من 15 قتيلا.

وأضافت السفارة "نحن نشاطر أقارب وأصدقاء الضحايا أحزانهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، محمد عز، أن 40 آخرين أصيبوا في الحادث.

وقع التصادم بين قطارين بمنطقة أبو الخاوي بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة شمالي البلاد.

وتشير التقارير إلى أن الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار للركاب واصطدامهما بقطار للبضائع.

البحيرة السفارة الألمانية في القاهرة حادث قطاري البحيرة

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يحث بريطانيا على تسريع وتيرة محادثات الخروج من التكتل

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان