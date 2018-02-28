مقتل 15 شخصا وفقدان 100 بعد انقلاب ثلاثة قوارب بالكونغو

جوما - (د ب أ):

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم، وفقد أكثر من 100 آخرين، بعد أن انقلبت قافلة من ثلاثة قوارب في نهر الكونغو فى الجزء الغربى من البلاد فى وقت مبكر أمس الثلاثاء.

وأظهرت سجلات الركاب أن القوارب كانت تحمل 260 شخصا، وفقا لما ذكره نجيام كيبوى المسؤول عن البحيرات والأنهار بوزارة النقل بالبلاد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء.

وأوضح أن عدد الركاب ربما يكون أكثر من العدد المذكور لأن المشغلين غالبا ما يكدسون القوارب بالركاب.

وأفادت تقارير محلية بأن عدد الركاب يصل إلى 500.

وقال كيبوى إن الحادث وقع بالقرب من قرية كواموث، وان بعض الناجين تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وغالبا ما تقع حوادث في قوارب الكونغو المزدحمة، حيث أنها وسيلة رئيسية للنقل بسبب ضعف البنية التحتية للطرق في البلاد.

وفي عام 2014، قتل أكثر من 100 شخص عندما انقلب قارب في بحيرة تنجانيقا.