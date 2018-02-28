مقتل وإصابة 5 أشخاص في معارك بين الجيش الليبي وفصائل معارضة تشادية

سبها - (د ب ا):

أعلن المركز الطبي بمدينة سبها الليبية انه استقبل قتيلا و4 جرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة اليوم الأربعاء بين قوات الجيش وفصائل معارضة تشادية.

وأشار المركز في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن المصابين بصحة جيدة، موضحا أن من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما،بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وتجددت بمدينة سبها، صباح اليوم الأربعاء، الاشتباكات المسلحة بين قوات اللواء السادس مشاة التابع للجيش الليبي ، والجماعات الإرهابية المسلحة المتحصنة بالمنطقة.

وأفادت مصادر محلية، أن المدينة شهدت اليوم عمليات عسكرية نفذتها وحدات تابعة للجيش الليبي (الكتيبة 116 مشاة، والكتيبة 205 دبابات) أدت إلى السيطرة على قاعة الشعب الواقعة بالقرب من مقر اللواء السادس مشاة، وعلى معسكر التجنيد.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللواء السادس الرائد سعد بوعوينة، في تصريحات صحافية أن اشتباكات تجري بين قوات الجيش وفصائل المعارضة التشادية في سبها بمحلات الـ24، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من التقدم في مدينة سبها والسيطرة على عدة مواقع هامة كانت تسيطر عليها فصائل تابعة للمعارضة التشادية منها حي الطيوري، وقاعة الشعب، وعمارة بكر السنوسي، كما تعرف بالمدينة.

يذكر أن الجنوب الليبي ، وبصفة خاصة الجنوب الغربي، يعد مسرحاً لتنقلات التنظيمات الإرهابية ،وابرزها داعش ،وشبكات عصابات تهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة.

وتستفيد هذه التنظيمات والشبكات من الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، وتنازع ثلاث حكومات على السلطةوهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النوات المنتخب شرق البلاد وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ في العاصمة طرابلس.