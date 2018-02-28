أوبرا وينفري: "أصلي" في انتظار علامة إلهية على ترشحي للرئاسة

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت المذيعة والإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، إنها ستترشح للرئاسة إذا رأت علامة من الله على ذلك.

وأضافت وينفري، في حوار مع مجلة بيبول، أنها تلقت عروضًا من مليارديرات لتمويل حملتها الرئاسية، ولكنها ما زالت تنتظر أي علامة من الله، وأنها تُصلي حاليًا لله ليظعهر لها أي علامة تدل على أنه يريد ترشحها.

وتابعت وينفري، إذا أراد الله مني الترشح سوف يظهر لي إحدى علاماته، وسوف تكون علامة واضحة للغاية حتى لا أخطئ فيها، وأنا لم أتلقَ هذا بعد.

وظهرت وينفري كإحدى الشخصيات المرشحة للرئاسة في 2020، بعد خطابها المؤثر في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في وقت سابق من هذا العام حول الاعتداءات الجنسية.

وكانت وينفري أنكرت في وقت سابق أنها تفكر في الترشح للرئاسة، قائلة إن هذا ليس من شخصيتي، في الوقت الذي حثّها فيه أشخاص مقربون منها على دخول السباق الرئاسي.