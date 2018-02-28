أمريكية تقتل رضيعها بـ 9 طعنات رغبة في نوم هادئ (فيديو)

وكالات:

قتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في ولاية تكساس الأمريكية طفلها الرضيع بـ 9 طعنات، فيما أخبرت الشرطة أنها كانت ترغب في نيل قسط من النوم في هدوء.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الأم القاصر "إريكا جوميز" أنجبت طفلها عبر زواج غير شرعي طبقًا للقانون الأمريكي، موضحةً أنها تخلصت من رضيعها في منزل مهجور خارج المنطقة السكنية، حيث ظل جثمانه مستلقيًا هناك لـ 12 ساعة كاملة.

ووفق تشريح طبي، تلقى الرضيع خمس من الطعنات التي سددتها الأم في منطقة الظهر بينما ظهرت آثار ثلاث طعنات أخرى بمنطقة الرقبة، واستقرت الطعنة التاسعة في جانب الجثمان.