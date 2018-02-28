بالوثائق.. زعيم كوريا الشمالية زوّر جوازات سفر لتأمين هروبه

كتب - محمود علي:

زوّر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" ووالده جوازات سفر برازيلية من أجل الحصول على تأشيرات لدخول دول أوروبية في التسعينيات من القرن الماضي، وفق ما كشفت وكالة "رويترز" في نقل حصري عن 5 مصادر أمنية رفيعة المستوى، أكدت أن الأسرة الحاكمة لكوريا الشمالية احتالت على القانون واستخدمت وثائق سفر غير حقيقية، ما يشير إلى رغبة الأسرة في تأمين طرق لهروبها.

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية إجراء تحقيقات موسعة في وقائع التزوير تلك، في حين رفضت سفارة كوريا الشمالية في البرازيل التعليق على الوثائق التي نشرتها "رويترز".

وأوضحت الوثائق استخدام زعيم كوريا الشمالية اسمين وهميين في جوازات السفر البرازيلية، هما: جوزيف بواغ وايجونغ تشوى.

وذكرت مصادر أمنيةً أن جوازات السفر استخدمت لدخول دولتين غربيتين على الأقل، إضافة إلى البرازيل واليابان وهونج كونج، فيما أوضحت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، أن زعيم كوريا زار طوكيو كطفل باستخدام جواز سفر برازيلي عام 1991، وذلك في التقرير الذي نشرته عام 2011، لكن زيارة طوكيو كانت قبل تاريخ إصدار الجوازات التي كشفت عنها "رويترز" ما يشير إلى أن زعيم كوريا زوّر أكثر من جواز سفر.

جوزيف بواج

وتحمل جوازات سفر زعيم كوريا باسم "جوزيف" التي تستمر 10 سنوات ختمًا يحمل اسم "سفارة البرازيل فى براغ" بتاريخ 26 فبراير 1996. وذكرت مصادر أمنية أن تكنولوجيا التعرف على الوجه أكدت أن الصور لـ "كيم جونج اون" ووالده.

واستمرت زيارته طوكيو أسبوعًا، مع صبي يُعتقد أنه شقيقه الذي تعرض لعملية اغتيال، إضافة إلى 10 من مسؤولي السفارة الكورية الشمالية.

وصدر جواز السفر مع صورة جونغ اون باسم جوزيف بواغ مع تاريخ ميلاد 1 فبراير 1983، وكان عمره ما بين الـ 12 إلى 14 عامًا، لكن القليل يعرفون أن تاريخ ميلاد زعيم كوريا الشمالية غير مؤكد بشكل قاطع.

وتلقى "كيم جونج" تعليمه في مدرسة دولية في سويسرا، بهوية ابن سائق السفارة.

ورفض المصدر الأمني الكشف عن كيفية إصدار تلك الجوازات المزوّرة، وكان محل إقامة أصحاب الجوازات في مدينة "ساو باولو" بالبرازيل.​