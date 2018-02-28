سعد الحريري يتوجه إلى السعودية

وكالات:

ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن رئيس الوزراء سعد الحريري توجه مساء الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة نقلها موفد العاهل السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ووفق الوكالة اللبنانية، من المقرر أن يلتقي الحريري خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذه الزيارة هي الأولى بعد الأزمة التي أحدثتها استقالة الحريري من الرياض قبل نحو أربعة أشهر، قبل أن يتراجع عنها في بيروت.

وقدم الحريري في الرابع من نوفمبر الماضي استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، واتهم حزب الله وإيران بـ "السيطرة" على لبنان.

وبقي لأسبوعين في الرياض وسط ظروف غامضة، ثم غادرها إلى باريس ومنها إلى بيروت إثر وساطة فرنسية، حيث أعلن تراجعه عن استقالته ولم يكشف عن ظروف استقالته.