أكثر الكلمات إنتشاراً

رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

سعد الحريري يتوجه إلى السعودية

01:45 ص الأربعاء 28 فبراير 2018
سعد الحريري يتوجه إلى السعودية

سعد الحريري

وكالات:

ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن رئيس الوزراء سعد الحريري توجه مساء الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة نقلها موفد العاهل السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ووفق الوكالة اللبنانية، من المقرر أن يلتقي الحريري خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذه الزيارة هي الأولى بعد الأزمة التي أحدثتها استقالة الحريري من الرياض قبل نحو أربعة أشهر، قبل أن يتراجع عنها في بيروت.

وقدم الحريري في الرابع من نوفمبر الماضي استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، واتهم حزب الله وإيران بـ "السيطرة" على لبنان.

وبقي لأسبوعين في الرياض وسط ظروف غامضة، ثم غادرها إلى باريس ومنها إلى بيروت إثر وساطة فرنسية، حيث أعلن تراجعه عن استقالته ولم يكشف عن ظروف استقالته.

 

سعد الحريري السعودية الرياض الملك سلمان

الخبر التالى:

أصابت 11 فردًا.. رسالة مواد كيميائية تستهدف مقر البحرية الأمريكية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان