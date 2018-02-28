السودان يجدد شكواه لمجلس الأمن بسبب إجراءات مصر في حلايب وشلاتين

القاهرة - (مصراوى):

أفاد موقع قناة "العربية"، الثلاثاء، أن السودان جددت شكواها أمام مجلس الأمن ضد إجراءات اتخذتها مصر في منطقتي حلايب وشلاتين.

وأظهر الخطاب، الذي حصلت عليه "العربية" على نسخة منه، وقدمه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، رفض السودان لتصرفات الحكومة المصرية.

ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.