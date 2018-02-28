السفير السوداني لدى مصر يوضح موعد عودته إلى القاهرة

القاهرة - (مصراوى):

صرح عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، أن موعد عودته للعاصمة المصرية لمواصلة مهام عمله سيكون خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.

ونقلت صحيفة "اليوم التالي" السودانية عن عبد المحمود قوله سأواصل قيادتي للبعثة الدبلوماسية بمصر، مضيفا أنه سيركز مهامه على تنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي الذي عقد بالقاهرة في الثامن من الشهر الجاري.

وأوضح الدبلوماسي السوداني أنه سيعمل في المرحلة المقبلة على تأسيس علاقات تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين وحل القضايا العالقة، مؤكدًا أنه ظل يسعى باستمرار لخلق علاقات مزدهرة بين شطري وادي النيل لتنأى عن العواطف وتخدم المصالح المشتركة، وسوف أواصل على هذا النهج.