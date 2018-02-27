فقدان المئات بعد انقلاب ثلاثة قوارب صيد في الكونغو

كيب تاون (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية في الكونغو، بأن هناك مخاوف من مصرع مئات الاشخاص غرقا إثر انقلاب ثلاثة قوارب صيد في بحيرة ماي - ندومبي فى غربى الكونغو.

وذكر إذاعة "راديو اوكابى" أن الحادث وقع فى وقت متأخر من يوم الاثنين بالقرب من بلدة ايبولو.

ونقل الراديو عن ديديس بيمبى النائب البرلمانى فى منطقة ماي - ندومبى قوله إن حوالى 500 شخص كانوا على متن قافلة من ثلاث سفن غرقت بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وقال بيمبى إنه تم انقاذ عدد قليل من الأشخاص بحلول بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينما لا يزال البحث جاريا عن معظم الركاب.