البرازيل تنشئ وزارة جديدة للأمن بسبب ارتفاع معدلات الجريمة

برازيليا (د ب أ)

أعلنت الحكومة البرازيلية، إنشاء وزارة جديدة للأمن العام لمواجهة موجة الجرائم التي تشهدها البلاد.

وذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء، في الصحيفة الرسمية، أن الوزارة الجديدة ستكون مسؤولة عن التنسيق بين أجهزة الأمن في كافة أنحاء البلاد.

وأسندت الحقيبة الوزارية الجديدة إلى وزير الدفاع الحالي راؤول يونجمان، وكانت وزارة العدل هي المسؤولة حتى الان عن قطاع الأمن.

وأصدر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، قبل أيام قليلة، قرارا بتدخل عسكري شامل في ريو دي جانيرو التي يسود في الكثير من أحيائها الفقيرة أحوال مشابهة لحالات الحرب وذلك منذ فترة طويلة.

كما تتعرض الأحياء السياحية في الولاية الواقعة على المحيط الأطلسي لجرائم سطو مسلح في كثير من الأحيان.

كان الوضع في المدينة قد تفاقم بشكل مأساوي بعد بطولة الألعاب الأولمبية في 2016، ووصل معدل جرائم القتل في مجمل أنحاء المدينة العام الماضي إلى 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009.