لافروف يؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل

موسكو - أ ش أ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري تنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل.. داعيا إلى مناقشة جميع القضايا المتعلقة بذلك بمشاركة طهران.

وجاءت تصريحات لافروف عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد لافروف قائلا: "مثل فرنسا، نعتقد أنه من الضروري التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف: "إذا كانت هناك رغبة في مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بإيران بموجب الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر، فإن ذلك يجب أن يتم بمشاركة إلزامية لإيران وعلى أساس من التوافق وليس الإنذار".