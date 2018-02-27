إيفانكا ترامب: لا أصدق اتهام والدي بالتحرش

(د ب أ):

قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة معها أمس الاثنين، إنه من غير اللائق، أن تسأل عن ادعاءات التحرش الجنسي المنسوبة إلى والدها.

وأضافت خلال المقابلة التي أجرتها معها شبكة "إن بي سي نيوز": "أعتقد أنه من غير اللائق تمامًا أن تسأل ابنة عما إذا كانت تصدق متهمي والدها عندما أكد أبي بشكل قاطع أنه لا حقيقة وراء ذلك".

وتابعت: "أنا أصدق والدي وأعرف والدي، لذلك أعتقد أن لدي هذا الحق كابنة لكي أصدق والدي".

وإيفانكا ترامب أحد المستشارين البارزين لوالدها الرئيس دونالد ترامب، وقادت الوفد الأمريكي الأسبوع الماضي لمراسم اختتام دورة الألعاب الأوليمبية في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية.

واتهمت 16 امرأة على الأقل الرئيس ترامب بسوء السلوك الجنسي، ويبدو أنه نفسه اعترف بالاعتداء على نساء في مقطع مصور أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني عام 2005، وانتشر المقطع قبل انتخابات عام 2016 مباشرة.

غير أنه نفى منذ ذلك الحين أي ادعاءات بحدوث اعتداء جنسي أو مضايقات جنسية.