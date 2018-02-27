حول العالم في 24 ساعة: أوامر ملكية جديدة بالسعودية

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت روسيا هدنة انسانية يومية في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، في الوقت نفسه قال قائد عسكري في جيش النصر التابع للجيش السوري الحر المعارض إن "12 عنصراً من القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا في استهداف مطار حماة العسكري قرب مدينة حماة بصواريخ جراد.