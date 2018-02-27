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حول العالم في 24 ساعة: أوامر ملكية جديدة بالسعودية

12:37 ص الثلاثاء 27 فبراير 2018
حول العالم في 24 ساعة: أوامر ملكية جديدة بالسعودية

الملك سلمان بن عبدالعزيز

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت روسيا هدنة انسانية يومية في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، في الوقت نفسه قال قائد عسكري في جيش النصر التابع للجيش السوري الحر المعارض إن "12 عنصراً من القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا في استهداف مطار حماة العسكري قرب مدينة حماة بصواريخ جراد.

القوات السورية قصف مدفعي روسيا مجلس الأمن اليمن الغوطة الشرقية السعودية

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