البيت الأبيض يستقبل الرئيس الفرنسي في 24 أبريل

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض ،اليوم الاثنين، أنه تم تحديد يوم 24 أبريل المقبل موعدا لاستقبال أول زيارة رسمية لإدارة الرئيس ترامب.

وسيكون الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ضيفي الشرف خلال هذه الزيارة.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد اكدت الشهر الماضي بأنه تم توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي وزوجته لكن لم يتم تحديد موعد للزيارة.

وتشمل الزيارة الرسمية عادة إطلاق 21 طلقة في الهواء كتحية للضيوف ومأدبة رسمية وغيرها من المناسبات الاحتفالية.

وكانت فرنسا قد أكدت هذه الزيارة، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في وقت سابق من هذا الشهر أن ماكرون سيقوم بهذه الزيارة.

ويُعتقد أن ماكرون، وهو سياسي مبتدئ أسس حركة سياسية وسطية في عام 2016، وفاز بالانتخابات الرئاسية في العام التالي، يرتبط إرتباطا وثيقا بالرئيس الأمريكي. وقد تحدث كل من الرجلين عن علاقتهما الشخصية الحميمة.

ودعا ماكرون ترامب لحضور احتفالات العيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل" في باريس في تموز/ يوليو الماضي ، والتقى الزعيمان في سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن ماكرون اختلف علنا مع موقف ترامب الحمائي بشأن التجارة وانسحابه من اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ. بيد أنه قال إنه لا يجب عزل الرئيس الأمريكى.