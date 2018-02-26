روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قانون في مجلس الأمن حول اليمن

نيويورك - (د ب ا):

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولى حول اليمن ،صاغته بريطانيا، والذى كان سينتقد ايران بسبب عدم وقف امدادات الصواريخ الايرانية الصنع الى المتمردين الحوثيين.

وفي تصويت ثان على الفور، وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع روسي منافس كان بمثابة تجديد تقني للجزاءات المفروضة على اليمن وولاية فريق خبراء التحقيق، ولكنه لم ينتقد إيران.

ومن المقرر ان ينتهي نظام العقوبات في نهاية اليوم الاثنين. وكانت روسيا قد شككت في النتائج التي توصل اليها فريق الخبراء التابع للامم المتحدة حول اليمن ، واعلنت في يناير الماضي، والذي اثبتت ان المتمردين الحوثيين في اليمن يستخدمون الصواريخ الايرانية الصنع.

ووصف السفير الروسى لدى الامم المتحدة فاسيلى نيبنزيا النتائج "باستنتاجات غير مؤكدة" كما شرح حق النقض الذى استخدمته موسكو.