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صدمة في سلوفاكيا جراء مقتل صحفي استقصائي وخطيبته

11:34 م الإثنين 26 فبراير 2018
صدمة في سلوفاكيا جراء مقتل صحفي استقصائي وخطيبته

ارشيفية

براتيسلافا - (د ب أ)

لقي الصحفي السلوفاكي يان كوسياكي وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. 

وقال رئيس الشرطة تيبور جاسبار، اليوم الاثنين، في براتيسلافا: "تشير الإشارات إلى جريمة قتل مخطط لها، وليست مواجهة عفوية". 

ودخلت الشرطة، التي تحركت بناء على طلب من الأسرة، منزل كوسياك في فليكا ماكا بالقرب من العاصمة مساء أمس وعثرت على الجثتين . 

وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. ولم يقل أي من الجيران أنه لاحظ أي شيء. 

وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" بتركيز على التهرب الضريبي من جانب رجال الأعمال ذوي الصلة بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الميهمن.

وفي الخريف الماضي، هدد أحد رجال الأعمال الذين كتب عنهم ويدعى ماريان كوسنر، علانية الصحفي،وتعهد بنشر "قمامة" مماثلة عن عائلته.

سلوفاكيا جريمة قتل التهرب الضريبي طلقات نارية الشرطة السلوفاكية

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