عون يدين فرض إسرائيل ضرائب على كنائس القدس: ليست أماكن سياحية

بيروت - (د ب أ)

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، قرار سلطات "الاحتلال" الاسرائيلية بفرض ضرائب على الكنائس والأديار والمقامات الدينية في القدس.

وقال مصدر رسمي لبناني أن الرئيس عون أدان قرار السلطات الاسرائيلية "يتنافى والقوانين والاعراف الدولية، وينقض الاتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة فيها".

ولفت الرئيس عون الى أن "الكنائس والأديار في الأراضي المقدسة، وفي مقدمتها كنيسة القيامة، ليست بأماكن سياحية بل مقامات يحجّ اليها المؤمنون للتبرك والتقرب من الله".

واعتبر الرئيس اللبناني أنّ القرار الإسرائيلي هذا بمثابة استهداف ممنهج لما تبّقى من وجود مسيحي في الأراضي المحتلة من قبل اسرائيل التي تتعمّد التطهير العرقي والديني بحق كل ما ومن هو غير يهودي، تحقيقا لمشروعها القائم على العنصرية بكافة وجوهها.

ودعا الرئيس عون إلى "وقفة عالمية جامعة تنطلق من الضمير العالمي لتصل إلى وجدان الشعوب التواقة لقيم العدل والخير والسلام وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد، تتحرك على أساسها الحكومات العربية والعالمية على وجه السرعة لوضع حد للمخطط الإسرائيلي الإلغائي وذلك من اجل الإنسانية قاطبة."

وكانت بلدية القدس قد شرعت بداية شهر فبراير الحالي، بفرض ضرائب على عقارات كنسية في مدينة القدس المحتلة.