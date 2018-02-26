الأمم المتحدة: الوضع "هش" في جنوب السودان ومجاعة أخرى تقترب

جوبا - (د ب أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن جنوب السودان تقترب من مجاعة، وذلك بعد سنوات من الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي.

وجاء في بيان مشترك لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الحصاد في وقت مبكر عن المتوقع سابقا هذا العام ، ويمكن أن يتعرض أكثر من 7 ملايين شخص لفقدان الأمن الغذائي بشكل خطير.

وأفاد مندوب الفاو في جنوب السودان سيرج تيسوت إن "الوضع هش إلى حد كبير، ونقترب من المرور بمجاعة أخرى. التوقعات قاسية . وإذا تجاهلناها ، سوف تواجهنا مأساة متزايدة".

وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 3ر1 مليون طفل يمكن أن يعانون من سوء التغذية الحاد بحلول مايو ، ويمكن أن يتوفى الكثيرون في حالة عدم تلقي مساعدة عاجلة ".

وقال مدير شؤون جنوب السودان في برنامج الأغذية العالمي إن "الوضع يتدهور مع كل سنة من الصراع ، حيث يفقد المزيد من الأشخاص القليل الذي يملكونه".

وتصاعد انشقاق بين الرئيس سلفا كير ونائبه سابقا رياك مشار ليصل إلى حرب في عام 2013 . وأودت الحرب الأهلية بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ، كما اضطر أكثر من أربعة ملايين شخص للنزوح.