تركيا ترسل قوات خاصة إلى عفرين استعدادا لحرب مدن ضد الأكراد

اسطنبول - (د ب أ)

أرسلت الحكومة التركية قوات خاصة إلى منطقة عفرين شمالي سوريا استعدادا لحرب مدن ضد وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي).

وقال بكير بوزداج، نائب رئيس الوزراء التركي لمحطة (إن تي في)، اليوم الاثنين: " الحرب متواصلة في اللحظة الراهنة بعيدا عن المدن، في قرى وضواحي وفي الريف".

وأضاف بوزداج أنه كلما ازداد تقدم الجيش "زاد اتجاه المعارك إلى مناطق فيها مدنيون"، ولفت إلى أن القوات الخاصة لديها خبرة في القتال داخل المناطق السكنية.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية أن القوات الخاصة التي تم إرسالها هي وحدات خاصة للشرطة وشرطة الدرك (الجندرمة)، وأشارت الوكالة إلى أن هذه القوات متمركزة منذ مساء أمس الأحد في المناطق التي تم دخولها في شمال عفرين.

ومن المتوقع أن تقع أولى الاشتباكات في المناطق المكتظة بالسكان في مدينة جنديرس جنوب غرب عفرين، وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن أنه سيحاصر مدينة عفرين.

يذكر أن الحكومة التركية تستعين منذ خريف 2015 بهذه القوات الخاصة في العمليات التي تشنها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه) في المدن الواقعة جنوب شرق تركيا، وخلال هذه العمليات وقعت اشتباكات عنيفة على مدار أشهر، في المناطق السكنية هناك.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب الكردية باعتبارها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وكانت تركيا بدأت عمليتها العسكرية في عفرين في العشرين من يناير الماضي.