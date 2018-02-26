​نقابة أمنية في تونس: نملك حقائق مزلزلة عن تستر مسؤولين عن الإرهاب

تونس- (د ب أ):

قال نقابي أمني في تونس، اليوم الأحد، إن نقابته تمتلك وثائق و"حقائق مزلزلة" ترتبط بملف الإرهاب وتسفير التونسيين إلى مناطق النزاعات في الخارج، متعهدا بتقديمها إلى البرلمان.

وقال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري التونسي، محمد علي الرزقي، إن النقابة تمتلك وثائق متعلقة بملفات التسفير والإرهاب تسترت عليها حكومات متعاقبة.

وأضاف الرزقي ،في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية: "نقابة الأمن الجمهوري لديها حقائق مزلزلة بخصوص تورط إطارات سامية في الحكومات المتعاقبة في التستر على ملفات الإرهاب".

ويعد تسفير تونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج ولا سيما سورية، أحد الملفات الخلافية في تونس حيث يقدر عددهم بحسب إحصاءات حكومية حوالي ثلاثة آلاف مقاتل معظمهم في سورية.

وأعلنت الداخلية بشكل متواتر عن اعتقال المئات من المورطين في شبكات تسفير، لكن لم يتم الكشف عن تورط أي جهات رسمية أو مسؤولين في الدولة ضمن هذه الأنشطة.

ودأبت أحزاب من المعارضة على اتهام التحالف الحكومي الذي قاده الإسلاميون بين 2011 و2014 ،بالتغاضي عن أنشطة شبكات التسفير في البلاد.

وطالب الرزقي اليوم لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التسفير بأن تستدعي أعضاء النقابة الأمنية لتقديم ما لديها من معلومات في هذا الموضوع.ش