شكري يبحث مع نظيره الأردني آخر مستجدات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية سامح شكري و وزير الخارجية الأردني، أ

القاهرة - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مساء الأحد، في بروكسل آخر مستجدات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك عشية اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن الوزير المصري هنأ نظيره الأردني بتجديد الثقة فيه في الحكومة الأردنية الجديدة، مثنياً على علاقات التعاون والشراكة المثمرة مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لبحث سبل إحياء عملية السلام والحفاظ على المرجعيات الخاصة بها، تمهيداً لاجتماع غدا الاثنين للجنة الوزارية العربية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الوزيران أيضا آخر المستجدات على الساحة العربية، بما فيها تطورات الوضع في سوريا وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين ناقشا مسار التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكدا على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون، كما أكدا على الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة العربية.

وأضاف بأن شكري والصفدي تطرقا أيضا إلى الإعداد للقمة العربية المقبلة والملفات الرئيسية المطروحة أمامها.