بابا الفاتيكان يناشد بوقف فوري للعنف في سوريا "المُعذبة"

روما - (أ ش أ)

ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد بوقف العنف في سوريا على الفور وتحديدا في الغوطة الشرقية المحاصرة للسماح بإجلاء من فيها ووصول المساعدات إليهم.

وقال البابا فرانسيس - بعد قداس الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان نقلته وكالة أنباء (فاتيكان نيوز) - إن قلبه مع "سوريا الحبيبة المُعذبة التي احتدمت فيها الحرب خاصة في الغوطة الشرقية".

ونوه إلى أن شهر فبراير الجاري كان أحد الأشهر الأشد عنفا خلال السنوات السبع من الصراع في سوريا والذي راح ضحيته آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ ، مضيفا أن ما يحدث في الغوطة غير إنساني ، وإنه ليس لأحد أن يحارب شرا بشر آخر.

وناشد البابا فرانسيس بوقف فوري للعنف في الغوطة لكي يتمكن من فيها من الحصول على المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ويُتاح لهم إجلاء المرضى والجرحى ، آملا أن يحدث ذلك دون تأخير.