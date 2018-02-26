مسئول روسى: موسكو تجرى أبحاث لانتاج طائرة بدون طيار تخترق حاجز الصوت

موسكو - (أ ش أ)

كشف الكسندر نيموف نائب رئيس مركز أبحاث القوات الجوية الروسية النقاب اليوم عن أن بلاده تقوم حاليا باجراء أبحاث بغرض انتاج طائرة بدون طيار بعيد المدى قادرة على اختراق حاجز الصوت ، علاوة على مروحية ذات سرعة كبيرة للغاية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) أن هاتين الطائرتين بمقدورهما التحليق بسرعة كبيرة واصابة الأهداف المعادية من مسافات مختلفة.

ولم يكشف المسئول الروسى عن موعد إنتاج هاتين الطائرتين أو دخولهما الخدمة الفعلية للقوات الجوية الروسية.

تجدر الاشارة الى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كشف النقاب السبت عن قيام روسيا بارسال أحدث طائراتها الحربية المتطورة من طراز (اس يو 57) الى سوريا والتى تتميز بقدرات قتالية متطورة فى خطوة من شأنها - حسب المتحدث - أن تؤدى الى زيادة المخاطر التى تتعرض لها القوات الأمريكية التى تقاتل فى سوريا.