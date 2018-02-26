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روسيا: مسلحون بالغوطة يخططون لهجوم بالمواد السامة واتهام دمشق

12:13 ص الإثنين 26 فبراير 2018
روسيا: مسلحون بالغوطة يخططون لهجوم بالمواد السامة واتهام دمشق

ارشيفية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة هدفه اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا ، ومقره قاعدة حميميم ، نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد ، إلى تصاعد التوتر في الغوطة ، حيث أنشأت خمسة فصائل مسلحة ، هي "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة"، و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" و"فجر الأمة" قيادة عمليات موحدة.

وأضاف البيان أن الخبراء المعنيين بمتابعة نظام وقف الأعمال العدائية في سوريا يرصدون انتهاكات متكررة للهدنة في أرياف كل من محافظات حلب واللاذقية وإدلب.

 

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية المواد السامة دمشق الأسلحة الكيميائية

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