إسرائيل: طيارا الـ "إف 16" التي أُسقطت فشلا في الدفاع عن نفسهما

غزة - (أ ش أ)

فشل طيار وملاح الطائرة الـ "إف-16" ، التي أسقطتها قوات الدفاع السورية المضادة للطائرات ، في الدفاع عن نفسهما كما هو متبع ، وفقا للاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق للجيش الإسرائيلي حول الحادث.

ونقلت صحيفة (يديعوت احرنوت) الاسرائيلية في موقعها الالكتروني عن التحقيق الذي جاء في نصه "أن الفريق المحترف أخطأ عندما لم يدافع عن نفسه كما هو متبع ، وأن اجراءاتهما لا تتماشى مع ترتيب الأولويات المطلوب عند مواجهة تهديد صاروخي".

وأشار التقرير إلى أن طاقم الطائرة، التي قفزوا منها قبل سقوطها في منطقة قريبة من مدينة شفا عمرو ، لم يعمل وفقًا لسلم الأولويات المطلوبة في ظل التهديدات التي تعرضوا لها من الصواريخ السورية المضادة للطائرات التي أطلقت نحو الطائرة الاسرائيلية.

وجاء في التقرير أن التخطيط الأولي للعملية كان صحيحا وأسفر عن تدمير الأهداف المحددة ، وبالإضافة إلى ذلك تقرر أن نظم إنذار الطائرة تعمل وفقًا للحاجة ونقلت المعلومات التحذيرية في الوقت المناسب.

وتابع التحقيق أن الصواريخ التي أطلقت من الدفاعات الجوية السورية استهدفت جميع الطائرات التي شاركت بالهجوم، وأن المعلومات الاستخباراتية التي كانت بحوزة مخططي الهجوم كانت كافية، وقرار قائد الطائرة والملاح القفز من الطائرة فور إصابتها كان صحيحا.

وتمكن الطيار والملاح من النجاة من الطائرة قبل تحطمها بالقرب من كيبوتس هردوف ، وأصيب الطيار بجروح خطيرة ، بينما أصيب الملاح باصابات طفيفة ، وخرج كلاهما من المستشفى.