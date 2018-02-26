القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: سعيد باسثماراتنا مع مصر في الغاز

الإسكندرية - (أ ش أ)

أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر على قوة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة ومصر ، وأشار الى أن هناك تعاونا بين القاهرة وواشنطن في مكافحة الارهاب سواء في مصر أو منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف " إننا نؤمن بأن كافة الجماعات التي تقوم بأعمال التخريب في المنطقة جماعات ارهابية ، والتي كان آخرها حادث مسجد الروضة بشمال سيناء والذي راح ضحيته مئات الأبرياء".

وقال توماس جولدبرجر ـ في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية ـ " إن الفترة الماضية حظيت بزيارة مسئولين أمريكيين الى القاهرة حاملين رسالة خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد حرص أمريكا علي توطيد علاقتها مع مصر".

وأعرب عن سعادته بحجم الاستثمارات الخاصة في المنطقة في حقول النفط والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ، وأضاف " يسعدنا دوما وجود استثمارات في هذا المجال في مصر".

وقال توماس جولدبرجر إن هناك الكثير من الفرص للشركات العاملة في هذا المجال ومواصلة العمل ، مؤكدا أن الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط تمتلك أحدث التقنيات في التنقيب عن الغاز.

وأضاف " إن ريادة الأعمال تعتبر عصب الأعمال للسفارة الأمريكية من خلال تقديم الدعم اللازم لشباب رجال الأعمال الذين يسعون لعمل شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وإننا نسعى الى تقديم الدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تدخل سوق العمل من خلال إستثمارات القطاع الخاص".