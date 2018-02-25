أردوغان يبحث غدا ملفات سياسية واقتصادية في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

يبدأ الرئيس التركي مساء غد الاثنين زيارة إلى الجزائر، تستمر يومين، بدعوة من نظيره الجزائري، عبد العزيز بو تفليقة، حاملا معه ملفات سياسية واقتصادية.

وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أردوغان، سيجري مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر، سلسلة مباحثات مع رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، على أن يشرف صباح بعد غد الثلاثاء، رفقة أويحيى، على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري- التركي، الذي سيشهد مشاركة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وأوضحت المصادر، أن أردوغان، سيلتقي نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء، مشيرة أنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، وكذا تطورات الأوضاع في سورية والعراق، وما آلت إليه الأزمة الخليجية.

وينتظر أن يغادر أردوغان، الجزائر الأربعاء المقبل، وقبل ذلك ينتظر أن يوقع البلدان العديد من اتفاقات التعاون.

تأتي زيارة اردوغان للجزائر في إطار جولة افريقية يزور خلالها موريتانيا والسنغال ومالي.

يشار إلى أن هذه الجولة الأفريقية هى الثانية لإردوغان في غضون شهرين، حيث كان قد زار السودان وتشاد وتونس في الفترة من 24إلى 27 ديسمبر الماضي.