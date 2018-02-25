وصول وفد أمني مصري إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

غزة- ( د ب أ):

وصل مساء اليوم، الأحد، وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.

ويضم الوفد اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي، حسبما ذكرت وكالة "سما"الفلسطينية.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل اليوم أيضا وفد وزاري من حكومة الوفاق إلى غزة من أجل متابعة عمل الوزارات والعمل الحكومي، ومن أجل تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية.

كان مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد قد أكد أمس السبت تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كان البطء والعراقيل من قبل حركة حماس.

يأتي ذلك فيما يجرى وفد من حركة حماس ، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مباحثات في مصر منذ التاسع من الشهر الجاري بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والملفات التي تعيق التقدم في المصالحة الفلسطينية.

وتجمدت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا مجددا بعد شهرين من الحراك برعاية مصر بفعل خلافات حركتي "فتح" و"حماس" على آليات تسليم كامل إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.