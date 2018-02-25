روسيا تطالب بالضغط على المعارضة السورية المسلحة للحفاظ على هدنة الغوطة

موسكو- (د ب أ):

طالبت روسيا، القوى الأجنبية الأخرى، بالضغط على المعارضة السورية المسلحة للحفاظ على الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن الدولي في الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت الخارجية الروسية اليوم الأحد في بيان أن على هذه الدول الاضطلاع بواجباتها.

كان مجلس الأمن الدولي قد أقر مؤخرا بالإجماع، عقد هدنة لمدة 30 يوما في معقل المعارضة السورية المحاصر والواقع شرقي دمشق، غير أنه لا توجد آلية لتنفيذ هذه الهدنة، كما أن الجيش السوري لا يزال يواصل شن الهجمات على الغوطة الشرقية حتى بعد إصدار القرار.

يشار إلى أن هجمات الغوطة تسببت في توجيه انتقادات إلى روسيا بوصفها الحليف الرئيسي للنظام السوري، وقالت الخارجية الروسية إن موسكو ستمنع كل المحاولات الرامية إلى " إثارة هيستريا مناهضة لروسيا أو سورية"، ولفتت الخارجية إلى أن القرار يتضمن مواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

وتعتزم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحديث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحثه على التأثير على القيادة السورية، من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار ووضع "خريطة طريق سياسية" للتوصل إلى حل سلمى للنزاع.