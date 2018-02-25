خسائر مادية وبشرية في صفوف الحوثيين إثر اشتباكات مع قوات الجيش الحكومي

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم، الأحد، أن جماعة أنصار الله الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في محافظة مأرب، 173 كيلو مترا شمال شرق صنعاء، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن "قوات الجيش الوطني كبدت المليشيات الانقلابية خسائر بشرية كبيرة جراء محاولتها التسلل، إلى مواقع الجيش بجبهة صرواح غربي مأرب".

وأوضح البيان أن عملية التمشيط وملاحقة المليشيات لا تزال مستمرة حتى الآن.

في السياق نفسه، ذكر البيان أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت بعدة قذائف مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في جبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية في صفوف المليشيات".

وأضاف البيان أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني انتزعت عددا من الألغام التي زرعتها المليشيات اليوم مستغلة أجواء العتمة الترابية الكثيفة وتدني مستوى الرؤية.

وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.