فيلق الرحمن التابع للمعارضة السورية يؤيد القرار الأممي بوقف إطلاق النار ويحتفظ بحق الرد

دمشق - (د ب أ):

أعلن فيلق الرحمن التابع للمعارضة والعامل في منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق مساء اليوم السبت تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وقال الفيلق وهو أحد أبرز فصائل المعارضة في الغوطة في بيان له اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "إننا نؤيد التزامنا الكامل والجاد بوقف إطلاق نار شامل وتسهيل إدخال كافة المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2401 مع حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء، كما نطالب جميع الدول المؤثرة بالضغط على الجانب الروسي لتنفيذ بنود اتفاق 16-8-2017 الخاص بوقف التصعيد في مناطق التوتر".

يشار إلى أن هذه أول استجابة من المعارضة للقرار الأممي .

وكانت طائرات حربية روسية وسلاح المدفعية في الجيش السوري قد قصفت بلدة الشيفونية في منطقة الغوطة الشرقية بعد قرار الأمم المتحدة رقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار .

وأكد مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن الطيران الحربي الروسي جدد مساء اليوم قصفه لبلدة الشيفونية بغارات كما أطلقت المدفعية السورية حوالي 100 قذيفة خلال أقل من عشر دقائق على البلدة، مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير".